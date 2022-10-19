Китай может вербовать британских и австралийских летчиков для обучения своих военных. Власти обеспокоены 19 октября, 19:11 Выставка в военном музее Пекина, 8 октября (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Австралия проверяет информацию о том, что летчики в отставке соглашаются быть инструкторами в Китае. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление министра обороны страны Ричарда Марлеса.

Во вторник, 18 октября, в правительстве Великобритании заявили, что пытаются остановить попытки Китая нанимать бывших британских военных летчиков для обучения китайских военных.

Видео дня

Как сообщает BBC, считается, что инструкторами для китайских военнослужащих уже стали до 30 британцев, которым пообещали щедрую зарплату (до 270 тысяч долларов в год). Считается, что отставных британских пилотов используют, чтобы изучить работу западных самолетов и пилотов, а в последнее время попытки вербовки пилотов участились.



Посредником при вербовке бывших пилотов может выступать южноафриканская летная школа (Test Flying Academy of South Africa). Там не ответили на запрос Reuters о том, нанимали ли они пилотов из Британии, Австралии и Новой Зеландии для работы в Китае.



«Я был бы глубоко потрясен и встревожен, узнав, что есть военнослужащие, которые вместо службы своей стране прельстились зарплатой из иностранного государства», — сказал Марлес.

Он обратился в Министерство обороны с просьбой расследовать информацию о том, что бывших австралийских военных пилотов завербовали для работы в Китае через южноафриканскую летную школу.

Бывший помощник министра обороны Австралии Эндрю Хасти со ссылкой на источник сказал, что знает о двух бывших австралийских летчиках-истребителях, которым предлагали присоединиться к программе обучения китайских военных, но те отказались. Представитель новозеландской армии сказал, что ему известно о четырех бывших военнослужащих, которые ушли в южноафриканскую летную школу.

BBC пишет, что сейчас набор пилотов не нарушает никаких законов в Великобритании. В британском правительстве сказали, что могут пересмотреть положения о конфиденциальности и соглашения о неразглашении в контрактах, которые подписывают бывшие военнослужащие.