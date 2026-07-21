Без ведома Азербайджана. Алиев заявил, что представители РФ и Германии провели тайную встречу в Баку по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине, 21 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что около недели назад на территории его страны состоялась тайная встреча бывших российских и немецких должностных лиц, обсуждавших завершение войны в Украине.

Об этом Алиев заявил во вторник, 21 июля, во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Bloomberg.

По словам азербайджанского лидера, встреча была проведена без ведома официального Баку, хотя ее участники использовали территорию Азербайджана.

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«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. […] Я не могу комментировать детали, поскольку нас не было на встрече. Однако данные о полете позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась», — сказал он.

Он отметил, что переговоры состоялись 12–14 июля. Алиев добавил, что если эта встреча была направлена на поиск путей завершения войны РФ против Украины, «это можно только приветствовать».

17 июля немецкая газета Die Zeit сообщила об этой встрече. По данным издания, в неофициальную делегацию Германии входили бывший руководитель аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и экс-глава федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

Россию, по словам источников, представляли Валерий Фадеев, возглавляющий совет при российском диктаторе Владимире Путине по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, возглавляющий совет директоров Газпрома.

Также отмечалось, что до этого немецкие политики как минимум четыре раза проводили встречи с представителями РФ, в частности в Абу-Даби.