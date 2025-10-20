В бюджете России на 2026 год финансирование пропаганды вырастет на 54%, несмотря на сокращение военных расходов. В то же время Украина продолжает укреплять свою информационную устойчивость.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.



Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Россия продолжает усиливать свою информационную войну против Украины и мира. По его словам, увеличение расходов на пропаганду демонстрирует истинные приоритеты государства-агрессора.

«Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию», — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что в современном мире слова также являются оружием, особенно в дипломатии. Именно поэтому, по словам министра, Украина продолжает укреплять свою информационную устойчивость, чтобы эффективно защищать национальные интересы и противодействовать российской агрессии в информационной сфере.

МИД также напомнил, что Россия активно использует пропаганду для русификации временно оккупированных территорий Украины. В частности, оккупационные администрации внедряют русский язык даже в детских садах, где детям навязывают русские слова и правила произношения, постепенно вытесняя украинский из повседневного общения.

В ведомстве отметили, что такой подход превращает систему образования в инструмент идеологического воздействия, направленный на изменение национальной идентичности будущих поколений.