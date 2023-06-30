Россия несет дополнительные расходы на оборону в оккупированных и приграничных регионах — разведка Британии 30 июня, 09:46 Оккупанты (Фото:Минобороны России/Телеграм)

По предположению британской разведки, Россия несет дополнительные расходы на оборону из-за войны против Украины, в частности на меры безопасности в оккупированных регионах и в приграничных областях.

В отчете разведки Минобороны Великобритании, обнародованном в пятницу, 30 июня, проанализировали июньский отчет Стокгольмского международного института исследования мира, в котором отмечается, что военные расходы России на 2023 год составляют примерно 6,6 триллиона рублей.

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Это составляет примерно 4,4 процента ВВП России, по сравнению с 3,6 процента в 2021 году, до вторжения в Украину.

Разведчики отметили, что хотя лишь часть военного бюджета РФ тратится на войну в Украине, увеличение расходов подчеркивает стоимость вторжения страны-агрессора.

В ведомстве добавили, что точные военные расходы России остаются неизвестными из-за отсутствия прозрачности, включая использование закрытых линий бюджета, которые составляют примерно 22 процента от общего бюджета РФ.