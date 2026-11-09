Мерц поставил поддержку бюджета ЕС на 2028−2034 годы в зависимость от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину (Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будет блокировать принятие следующего семилетнего бюджета Евросоюза, если все страны-члены не возьмут на себя обязательство финансово поддерживать Украину в 2027 году и в дальнейшем.

Об этом говорится в письме Мерца президенту Европейского совета Антониу Кошти, которое попало в распоряжение Financial Times.

Мерц поставил поддержку бюджета ЕС на 2028−2034 годы в зависимость от согласия всех стран Евросоюза финансировать Украину, которая в следующем году столкнётся с дефицитом финансирования в размере 70 млрд евро.

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«Общее обязательство всех нас, без исключения, внести справедливый вклад в покрытие этого дефицита является необходимым условием для решения данного вопроса и обсуждения любых дальнейших тем, особенно тех, которые имеют финансовые последствия», — написал Мерц.

FT пишет, что этот ультиматум прозвучал накануне встречи лидеров ЕС в Дублине, которая состоится в четверг и пятницу. Мерц требует, чтобы в ходе переговоров был решён вопрос о нехватке средств для Киева.

В декабре прошлого года лидеры ЕС одобрили для Украины кредит в размере 90 млрд евро. Однако из-за масштабов российской военной агрессии против Украины Киев заявил, что в следующем году ему потребуется ещё 70 млрд евро дополнительного финансирования. Этот дефицит признают и союзники Украины.

Евросоюз пообещал покрыть две трети этой суммы — около 45 млрд евро. Европейская комиссия рассматривает различные варианты выполнения этого обещания, в частности выпуск новых совместных долговых обязательств. Брюссель надеется, что лидеры стран ЕС смогут договориться до конца года.

Однако четыре страны Евросоюза — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — отказались участвовать в оказании дальнейшей финансовой помощи Киеву.

В прошлом году Венгрия, Словакия и Чехия добились освобождения от участия в выплате процентов по кредиту на 90 млрд евро.

В письме Мерц подчеркнул, что ЕС должен найти решение, которое поддержат все страны-члены и которое обеспечит Украине стабильное многолетнее финансирование с 2028 года, в частности для выплаты процентов по существующим долговым обязательствам.

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Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен, возглавляющая рейтинги накануне президентских выборов во Франции в апреле, также заявила, что в случае победы и смены Эммануэля Макрона на посту президента прекратит поддержку Киева. Исключением станут лишь определённая оперативная помощь и обучение украинских военных.

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Переговоры о финансировании Украины проходят параллельно со сложными дискуссиями по бюджету ЕС на период с 2028 года. Германия является крупнейшим чистым донором бюджета Евросоюза, тогда как четыре страны, которые пытаются избежать дальнейших взносов на помощь Украине, являются его чистыми получателями.

Используя влияние Германии на переговорах по бюджету, Мерц пытается обеспечить финансирование Киева как в следующем году, так и в дальнейшей перспективе.