«Шанс стать новым Рейганом». Как инстинкт политического выживания мотивирует Байдена помогать Украине — Яковина 23 мая, 21:06 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Осенние промежуточные выборы в американский Конгресс мотивируют президента США Джо Байдена усиливать поддержку Украине и продемонстрировать триумф демократии.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

Учитывая логистические сложности с переброской больших объемов оружия с одного континента на другой, учитывая необходимость расконсервации, а иногда и производства этого оружия, я думаю, что вся операция займет полтора месяца. Помимо всего прочего, нельзя забывать о том, что покуда эти танки, пушки и все остальное будет ехать на фронт по территории Украины, наверняка это будут бомбить россияне.

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Но обещанное оружие, танки, ракеты, артиллерия, рано или поздно все же в Украину приедут. Главная ценность этих законов о ленд-лизе и о 40 миллиардах долларов состоит даже не в том, что они гарантируют отправку в Украину оружия, а самое главное то, что поставки теперь будут постоянными и ритмичными. И за счет этого потери на фронте, которые неизбежны, будут постоянно восполняться. И это самое главное. Украинская армия получит постоянный и надежный источник снабжения, как оружием, так боеприпасами и запчастями к этому оружию, это супер-важно в условиях боевых действий. То есть, это будет постоянно действующий поток оружия на фронт.

Что будет за оружие поставлено в Украину, пока не сообщается. Но по неофициальным данным речь идет о довольно серьезных вооружений. Газета The Washington Post пишет, что американцы готовы дать Украине системы ПВО Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также противокорабельные ракеты Гарпун. Эти три вида вооружения, конечно, нам принципиально важны, поскольку они могут действительно повлиять на ход боевых действий. Украинская сторона, надо сразу сказать, заявляет, что поставки упомянутых мной видов оружия пока не согласованы. Они пока не подтверждаются. И это нормально. Более того, когда и если соответствующие поставки вот этих видов оружия будут все-таки подтверждены, я бы не стал об этом открыто заявлять, поскольку лучше сделать так, чтобы их появление в Украине на поле боя стало бы сюрпризом для агрессора, чтобы они не успели подготовиться к применению соответствующих видов оружия.

Но все же давайте пофантазируем, что это оружие все-таки приехало в Украину, чего можно от него ожидать? Patriot станет, конечно, той самой защитой неба в Украине, о котором мы говорили с первого дня войны. Вот, собственно, за счет этих Patriot эту задачу можно будет осуществить. Это будет своего рода такой «железный купол» над Украиной, Patriot способны сбивать 90 или даже больше процентов всех российских ракет и самолетов, вертолетов, влетающих в воздушное пространство Украины. Реактивные системы залпового огня HIMARS позволят долбить по важным целям далеко за линией фронта, уничтожая, например, танковые колонны тогда, когда они еще только разгружаются где-то у железнодорожных платформ. Или, например, бить по аэродромам. То есть, были бы ракеты эти, а цели найдутся.

Кроме того, упомянутые мною противокорабельные ракеты Гарпун позволили бы очистить, как минимум, западную часть акватории Черного моря от российских кораблей, которые по сути дела держат в блокаде Одессу и прилегающие к ней порты. Я в очередной раз хочу сказать, что деблокада Одессы, на мой взгляд, должна стать важнейшим проектом не только для Украины, но и для всего цивилизованного мира. Потому что это абсолютно необходимая гуманитарная операция, которая позволит не только помочь Украине сражаться против агрессии, но и спасет миллионы жизней миллионов людей по всему миру от голода.

Деблокада Одессы позволила бы спасти Демократическую партию США от вполне возможного поражения, если не сказать разгрома на выборах в Конгресс осенью текущего года. Успехи Украины на фронте, особенно снижение цен на продовольствие Джо Байден точно смог бы использовать в качестве доказательства собственной эффективности, собственной компетентности в ходе предстоящей парламентской кампании в США, которая на самом деле уже началась. Думаю, что именно на эти обстоятельства, то есть, на спасение мира от голода, во-вторых, на возможность победы демократов на выборах в парламент стоит сейчас упирать украинской демократии в переговорах с США. Поэтому нужно его убедить, что не надо стесняться в выборе оружия. И что чем быстрее Украина сможет одолеть РФ на поле боя, чем более громким и очевидным будет успех украинской армии, тем проще Джозефу Байдену и его партии будет победить на выборах в Конгресс осенью этого года. Байден в этом случае, если бы совершилась такая деблокада, и уж если бы Украина еще до осени победила в войне против России, то Байден стал бы, конечно, настоящим героем во всем западном мире. Он бы мог стать настоящим Рейганом или даже настоящей новой Тэтчер, не побоюсь этого слова, усмирителем самого злобного диктатора на свете, человеком, который разрушил новую империю зла.

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Еще важное забыл сказать. Одно из важнейших положений закона о ленд-лизе постулирует, что президент США сейчас сам вправе решать, сколько и какого оружия можно и нужно будет отправить в Украину. То есть, Байдену в этом вопросе уже не требуется одобрение Конгресса США, ему даже не нужны рекомендации Пентагона. То есть, он скорее всего будет прислушиваться и к одному, и к другому, но решение он вправе сейчас принимать сам единолично. Тем более финансирование от Конгресса выделено, закон о ленд-лизе принят, руки развязаны — делай, что хочешь. Байден к тому же сейчас категорически не может себе позволить, чтобы Украина потерпела какие-то тяжелые поражения прямо перед выборами в Конгресс. Потому что если это случится, то республиканцы на выборах просто живьем сожрут своих демократических конкурентов. Байдену сейчас наоборот необходима какая-то очень крупная победа украинской армии. При чем не просто победа, а победа достигнутая с американской помощью.

В реальности я хочу показать вам, что я тут уповаю не на то, что Байден добрый, классный старикан, который всем раздает плюшки и подарки. Не на его эмпатию я надеюсь, а на чувства его собственного политического самосохранения, выживания его личного политического и его партии. Потому что он вынужден сейчас Украине дать все, что нужно для победы, чтобы самому Джозефу Байдену, чтобы возглавляемая им демократическая партия США не остались лузерами и лохами. Вот просто для удержания власти ему нужно сейчас помогать Украине. Поэтому, как мне кажется, и хорошо полагаться на самые такие темные стороны души политиков. Потому что в отличии от светлых сторон душ политиков, темные никогда не подводят. Можно всегда быть уверенным, что ради сохранения власти политик пойдет на что-угодно. Если надо что-то хорошее делать, а если надо, то и плохое.

40 миллиардов долларов, как известно, на дороге не валяются. Поэтому если Байден сейчас сумеет обеспечить заказами для Украины американский военно-промышленный комплекс, американские предприятия, а еще и по ленд-лизу начнет отгружать деньги другим американским предприятиям и производителям, поставщикам необходимой для защиты Украине сейчас, то потом все вот эти предприятия, которые сейчас будут получать огромные заказы, они уже скинутся на предвыборную кампанию самого Байдена. В общем, старая добрая жадность и отчасти коррупция смешанная с жаждой власти, желанием раздавить политических конкурентов, все это в Америке сейчас работает на интересы Украине, этим, конечно, надо пользоваться. И все это в комплексе мне лично дает основания надеяться на то, что американцы сейчас просто не позволят российской армии добиться каких-либо существенных успехов. Скажем так, начиная с июля-августа. Поэтому уже это начнется прям разгар предвыборной кампании в США, и в это время нужно, конечно, будет Байдену, чтобы украинская армия одерживала победу за победой.

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