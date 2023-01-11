Уже состоявшийся обмен. В РФ разъяснили данные СМИ касательно договоренностей о возвращении 40 пленных

11 января, 14:54
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СМИ сообщили, что Лубинец и Москалькова договорились об обмене пленными. В РФ уточнили данные журналистов (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

СМИ сообщили, что Лубинец и Москалькова договорились об обмене пленными. В РФ уточнили данные журналистов (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Российская уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что во время встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обсуждали обмен пленными, во время которого были освобождены 40 украинцев и 40 россиян.

Так она разъяснила данные телеканала Sky News, который сообщил о договоренностях якобы по новому обмену 40 военнопленных, пишет ТАСС.

При этом Москалькова не уточнила, во время каких обменов были освобожден пленные.

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В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в в Анкаре при посредничестве Турции.

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Как сообщил Лубинец в своем Telegram, стороны обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран.

Позже стало известно, что Лубинец и Москалькова провели еще одни переговоры. О конкретных договоренностях не сообщалось.

Телеканал Sky News сообщил, что омбудсмены договорились об обмене 40 военных, но детали не уточнялись.

Неясно, какой именно уже состоявшийся обмен имела ввиду Москалькова. 8 января Украина вернула 50 своих защитников, среди них были бойцы из Мариуполя и ЧАЭС.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Обмен пленными Татьяна Москалькова Война России против Украины Дмитрий Лубинец

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