Российская ракета в Польше упала возле учебного центра НАТО — WSJ 30 мая, 23:35 Лес возле Быдгоща, где нашли обломки ракеты, 27 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Крылатая ракета, которая в декабре 2022 года упала на территории Польши, приземлилась в лесу неподалеку от учебного центра НАТО. Это стало серьезным вызовом для безопасности воздушного пространства Альянса, сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что польское правительство отказывается идентифицировать обломки до завершения расследования, однако аналитики по вопросам безопасности и западные официальные лица предполагают, что это была крылатая ракета Х-55, которую Россия использовала, чтобы запутать украинские системы ПВО.

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В ноябре Министерство обороны Великобритании сообщило, что Россия переделала старые крылатые ракеты, предназначенные для доставки ядерного оружия, лишив их боеголовок, и запустила в Украину в качестве «приманки».

Президент Польши Анджей Дуда после получения внутреннего отчета о ракете в начале мая отказался обсуждать инцидент.

«Все, что сейчас обсуждается СМИ, — лишь предположение», — сказал Дуда в интервью WSJ.

Представитель НАТО также воздержался от комментариев, но подтвердил, что Дуда разговаривал с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом после того, как были найдены обломки.

«НАТО постоянно контролирует нашу систему противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы обеспечить сдерживание и защиту для всех членов Альянса», — сказал чиновник.

27 апреля генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны нашли обломки неизвестного военно-воздушного объекта. Эту информацию подтвердили и в Минобороны. Журналисты заявили, что обломки похожи на фрагменты ракеты «воздух — земля». На обломках были надписи на русском, а боевая часть отсутствовала.

10 мая Технический институт Воздушных сил Польши заявил, что возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55.



11 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что объект действительно является российской ракетой, которая упала возле польского города Быдгощ 16 декабря 2022 года. В этот день россияне нанесли массированный удар по Украине, выпустив 74 ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что инцидент с ракетой «не создал серьезной угрозы» безопасности страны.