«РФ к Киеву в этом году не вернется». Интервью с Бутусовым — о сокрушительном поражении врага, призыве в РФ и демилитаризации Приднестровья 2 апреля, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Российский танк застрял где-то в Черниговской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Российский диктатор Владимир Путин и его армия потерпели сокрушительное поражение на севере и близ Киева, теперь они будут пытаться отрезать от Украины куски, убежден главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

В интервью Радио НВ журналист рассказал, сможет ли Россия восстановить силы и снова атаковать столицу, а также почему Вооруженные силы Украины должны демилитаризировать Приднестровье.

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— Вы смеялись над тем, что кремлевские пропагандисты в отчаянии, а от диктатора Владимира Путина мы давно не слышали, что «спецоперация идет по плану». Что это значит?

— Они встретились с такими обстоятельствами, которых не учли, — с очень мощным сопротивлением, с огромными, многотысячными потерями, серьезно подорвавшими боеспособность российской армии. И теперь они уже не уверены, что смогут навязать Украине свои условия.

Ситуация для них обостряется, потому что они поняли: попытка захватить всю Украину провалена. Панический уход с севера, бегство, покидание многих сотен единиц боевой техники — это значит, что провалился путинский захват Украины. И теперь они пытаются отрезать от Украины куски там, где у них для этого больше всего сил.

— 1 апреля вы назвали днем побега российских войск из северных регионов Украины. Но есть мнение экспертов, что они перегруппируются и вернутся с нормальным планом. Насколько серьезна эта проблема?

— В этом году, как минимум, без длительной подготовки никуда они вернуться не смогут. Они получили сокрушительное поражение, понесли большие потери. Им нужно восстанавливать свои силы.

Поражение для российской армии было очень тяжелым: под Киевом, прежде всего, и на других северных участках.

Сейчас они будут пытаться сосредоточить все силы, чтобы добиться хоть каких-то военных успехов на Донбассе и в Мариуполе. Они поняли, что война за центральную Украину ими проиграна.

— Как мы можем оценивать призыв, начавшийся 1 апреля в России?

— Призова в России я не боюсь. Понимаю, что им нужно хоть кем-нибудь потери заместить. Но это люди не подготовлены к войне, поэтому они каким-то образом повлиять, изменить расклад сил на фронте не смогут.

— Угрожают ли Украине почти три тысячи российских военных, которые есть в Приднестровье?

— Приднестровье — это большая проблема, которую нужно решать. Нам грозит российский контингент, который постоянно создает опасность. Учитывая его враждебные действия, которые очень вредны для Украины, Украине нужно прорабатывать вариант нейтрализации этой угрозы, которую российские военные базы в Приднестровье составляют для нас.

Я считаю, что Приднестровье силами украинской армии должно быть демилитаризовано. Там должна произойти полная денацификация и дерашификация всех российских нацистов.

Украина должна обратить на Приднестровье большое внимание и устранить угрозу на своих южных границах.

— Но Молдова не готова к этому. Эксперты говорят, что страна бедная, армии нет. Как вы видите эту дерашификацию?

— Это могут сделать исключительно Вооруженные силы Украины.

— Имеете в виду, что мы должны решить эту проблему для Молдовы?

— Решить проблему Приднестровья мы должны для себя, ведь оно оттягивает большие наши силы и дестабилизирует обстановку во всем регионе. Этот российский преступный анклав должен быть полностью демилитаризован.

Конечно, кроме Украины никто этого не сделает, не возьмет на себя ответственность.

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