Дискредитация успешной технологии. Бутусов прокомментировал российский фейк о «взломе» украинской военной информационной системы Дельта 1 ноября, 16:38 Юрий Бутусов (Фото:www.facebook.com/butusov.yuriy)

Журналист Юрий Бутусов прокомментировал сообщения российских пропагандистских СМИ о «взломе» украинской военной информационной системы поддержки решений и ситуационной осведомленности Дельта.

"Это история, которая демонстрирует значительное преимущество Украины в информационных технологиях над ВС РФ, и важность соблюдения информационной безопасности военнослужащими и госслужащими во время войны", - написал он в Facebook.

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По его словам, Дельта структурирует всю информацию касательно противника и является уникальным оружием Украины, подобных информационных систем у россиян нет.

Фото: www.facebook.com/butusov.yuriy

Бутусов рассказал, что российские спецслужбы постоянно пытаются проникнуть в телефоны и компьютеры сил обороны Украины.

"В августе им это в двух случаях удалось. Технология была примитивна, фишинг через почтовые ящики и соцсети, то есть рассылка ссылок, переход на которые вживлял программу-вирус, изобличавший пароли пользователя. К Дельте подключены многие пользователи, все это взрослые люди со званиями и должностями, но среди них нашлось двое, кто открыл вирусную программу и подсадил на свой гаджет российский вирус», — написал он.

По его словам, один пользователь из подразделения в районе Кривого Рога, другой из района Харькова.

"Это позволило россиянам зайти в программу. Взлома Дельты не произошло, поскольку враг получил пароли, и защита Дельты предполагает такую угрозу. Поэтому у каждого пользователя есть свой ограниченный уровень доступа и определенный слой данных, который он может видеть, и поэтому россияне смогли увидеть только небольшой объем информации, касающийся российских войск», — написал он.

Бутусов заявил, что несанкционированный доступ был быстро обнаружен, противник смог смотреть один из фрагментов системы в течение 13 минут, отражавший расположение российских войск на юге Украины, после чего доступ был закрыт.

"Противник получил понимание, что такое Дельта, но полученные данные уже утратили актуальность. Оба пользователя, сдавших свои пароли, были обнаружены, с ними работает контрразведка», — написал он.

Журналист рассказал, что Дельта сохраняет максимальную защищенность, и свидетельством этого стали удачные наступательные операции ВСУ в сентябре-октябре, во время которых Дельта применялась максимально широко, и никакой утечки информации не произошло.

«Дельта расширяет свою работу, во время войны состоялось уже более 40 релизов системы, и стоит поблагодарить команду Аэроразведка, которая создала Дельту и поддерживала несколько лет на собственном энтузиазме и за волонтерские средства, и той мощной команде, которая делает Дельту такой совершенной сейчас» , – написал он.

По словам Бутусова, без сомнения, эта система одна из лучших в мире, поскольку лучшие украинские программисты модернизируют ее на лучших современных технологиях.

«Защита Дельты стала еще более усиленной. Почему сейчас россияне совершили информационную атаку? Попытки найти новые пути проникновения в Дельту провалились. А 26 октября Дельта была представлена в НАТО на специальном мероприятии Tide spirit, и получила самую высокую оценку от специалистов, которые оценили уникальность системы и ее защищенность и эффективность», — сказал он.

Бутусов заявил, что поэтому россияне проводят такую атаку для дискредитации нашей успешной технологии, пытаясь ограничить доверие пользователей и подчеркнуть, что примитивные российские бумажные карты, по которым россияне управляют войсками, это якобы забота о защите данных.

"А на самом деле это интеллектуальная и технологическая ограниченность. Украина продолжает усиливать свои преимущества в информационных технологиях над ВС РФ», – написал он.

Российские пропагандисты соврали, что "хакеры" из террористической организации "ДНР" "взломали систему" Дельта, которую использовали ВСУ.