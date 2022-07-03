Австралия передаст Украине еще 20 бронемашин Bushmaster и 14 БТР — премьер

3 июля, 22:27
Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи в Киеве 3 июля 2022 года (Фото:krainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи в Киеве 3 июля 2022 года (Фото:krainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Австралия дополнительно передаст Украине 14 БТР, 20 бронемашин Bushmaster, а также военно-техническую помощь на 100 млн долларов.

Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албенизи во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 3 июля.

«Сегодня мы объявляем о дополнительных 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. В общей сложности мы уже предоставили 390 млн долларов. Мы также дополнительно предоставляем 14 БТР и 20 Bushmaster — бронированных транспортных средств. Таким образом, общее количество Bushmaster составило 60», — сообщил он.

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Премьер Австралии также сказал, что его страна будет предоставлять Украине дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую военную технику, помогать украинским пограничникам войскам, «улучшать их оборудование, уровень кибербезопасности и контроль над границей». Он анонсировал новые санкции против 16 российских министров и олигархов и подчеркнул, что Австралия запретит импорт российского золота.

«Австралия готова продолжать оказывать поддержку украинскому государству и его народу столько, сколько потребуется, чтобы оно получило преимущество и защитило правопорядок, в котором все мы существуем», — добавил Албенизи.

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи 3 июля совершил первый визит в Украину и вместе с делегацией посетил освобожденные от российских оккупантов населенные пункты Киевской области — Бучу, Гостомель и Ирпень.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Австралия Военная помощь Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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