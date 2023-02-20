Еще 13 лет назад. Буш предупреждал Обаму о возможной агрессии России против Украины — NYT 20 февраля, 22:05 Джордж Буш (Фото:REUTERS/Jason Reed)

В 2009 году 43-й президент США Джордж Буш — младший предполагал, что Россия может атаковать Украину, сообщает The New York Times.

В рассекреченных записках Буша, которые он перед уходом с поста в 2009 году передал своему преемнику Бараку Обаме, говорится, что РФ «может попытаться бросить вызов территориальной целостности Украины в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМФ России».

Видео дня

Также в документах говорится, что «Россия будет использовать зависимость Европы от российских энергоносителей» и использовать политические средства, «чтобы вбить клин между Соединенными Штатами и Европой».

Таким образом Буш предупредил коллегу об угрозах со стороны России за пять лет до того, как российские войска оккупировали Крым, и за 13 лет до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Также в записках Буш рассказал Обаме и о других странах.

«Индия — друг. Пакистан — нет. Не верьте Северной Корее или Ирану, но говорить лучше, чем молчать. Следите за Россией: она жаждет территории своего соседа — Украины. Остерегайтесь попасть в ловушку неразрешимых наземных войн на Ближнем Востоке и в Центральной Азии», — писал Буш.