Им уже нечего терять. Бурятия и Дагестан поняли, что стали пушечным мясом — руководитель Bellingcat 21 июля, 15:58 Похороны российского военного из Бурятии, погибшего в Украине (Фото:Кадр видео Люди Байкала via YouTube)

Журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ заявил, что Бурятия и Дагестан поняли, что стали пушечным мясом для Кремля.



Отвечая на вопрос о том, могут ли случаи, когда 100 дагестанцев и 150 бурятов отказались воевать в Украине, каким-то образом повлиять на ход войны, Грозев отметил, что с первого дня войны описывал процесс «в котором через несколько месяцев, не сразу, но через несколько месяцев уже матери, дочери или супруги этих убитых российских офицеров и солдат начнут говорить и не будут бояться, потому что им уже нечего терять».

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Также руководитель Bellingcat сказал, что предсказывал, что офицеры или солдаты, после того как они увидят, насколько ничтожна стоимость жизни для руководства, начнут сами отказываться воевать.

«Я уверен, что это станет видно, будет иметь свой эффект для политической жизни России. В Бурятии, кстати, имейте в виду, что часть населения вообще пацифистская, потому что они буддисты. Они разделены, не все такие, но точно будут те, которые вообще откажутся пойти на войну. Хотя первые, которые были, совершали военные преступления, они же сами понимают, что огромная диспропорция среди убитых [не в пользу национальных меньшинств]. Именно [жители] Бурятии и Дагестана и понимают, что они — пушечное мясо», — заявил он.

28 июня Радио Свобода сообщило, что в российской Бурятии жены военных записали обращение к главе республики Алексею Цыденову с просьбой вернуть мужчин домой. Военные с января отправились на «учения» и сейчас находятся в Украине.

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