Путин пытался доказать Си Цзиньпину, что сохраняет контроль над ситуацией в РФ после бунта Пригожина 4 июля, 15:12 Путин заверял Си Цзиньпина, что бунт Пригожина не привел к расколу в российском обществе (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин уверял лидера Китая Си Цзиньпина и других членов Шанхайской организации сотрудничества, что он сохраняет контроль над ситуацией в РФ после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом он сказал во время выступления перед главами стран ШОС во вторник, 4 июля, пишет русская служба The Moskow Times.

«Российский народ как никогда консолидирован», — соврал диктатор.

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Он также утверждал, что в российском обществе нет раскола поле мятежа Пригожина, и оно «выступило единым фронтом».

Издание отмечает, что после бунта вагнеровцев Си Цзиньпин не проводил публичных переговоров с Путиным, а МИД КНР назвал неудавшийся военный мятеж «внутренним делом» России.

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Членами ШОС в настоящий момент являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

3 июля Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Он попросил о поддержке.