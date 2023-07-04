Путин пытался доказать Си Цзиньпину, что сохраняет контроль над ситуацией в РФ после бунта Пригожина
Путин заверял Си Цзиньпина, что бунт Пригожина не привел к расколу в российском обществе (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via Reuters)
Российский диктатор Владимир Путин уверял лидера Китая Си Цзиньпина и других членов Шанхайской организации сотрудничества, что он сохраняет контроль над ситуацией в РФ после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
Об этом он сказал во время выступления перед главами стран ШОС во вторник, 4 июля, пишет русская служба The Moskow Times.
«Российский народ как никогда консолидирован», — соврал диктатор.
Он также утверждал, что в российском обществе нет раскола поле мятежа Пригожина, и оно «выступило единым фронтом».
Издание отмечает, что после бунта вагнеровцев Си Цзиньпин не проводил публичных переговоров с Путиным, а МИД КНР назвал неудавшийся военный мятеж «внутренним делом» России.
Членами ШОС в настоящий момент являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».
Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.
26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.
3 июля Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Он попросил о поддержке.