Трюдо о бунте Пригожина: слишком много спекуляций, Москва должна решить эту проблему

27 июня, 01:02
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Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попытка мятежа в России является внутренней проблемой. Москва сама должна это решить.

Об этом сообщает Reuters.

Трюдо считает, что слишком много спекуляций по поводу внезапного прекращения бунта в России могут оказаться контрпродуктивными.

«У каждого есть много вопросов о том, что это действительно означает, но мы еще не имеем много ответов, и слишком много спекуляций прямо сейчас», — отметил Трюдо.

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24 июня, боевики Вагнера без сопротивления со стороны российских военных взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже.

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Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вагнеровцы также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации. OSINT-проект Oryx зафиксировал, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. СМИ писали о падении над Воронежем самолета Ан-24.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Россия Владимир Путин Канада Война в Украине Джастин Трюдо Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин вагнеровцы

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