«Не имеет большого значения». Орбан не считает важным событием бунт Пригожина в России 27 июня, 14:13 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России «не имеет большого значения.»

Об этом он сказал в интервью Bild.

По словам Орбана, у венгерских спецслужб была информация о том, что происходило в России, и они пришли к выводу: «это не важно». Он дал понять, что не считает российского диктатора Владимира Путина ослабленным после бунта.

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«Я не вижу большого смысла в этом событии. Если такое могло произойти, то это явный признак слабости. Но если это произошло за 24 часа, то это признак сил. Вы знаете, что Путин — президент России. Поэтому если кто-то предполагает, что он может потерпеть неудачу или его могут заменить, то он не понимает российский народ и российские властные структуры», — заявил венгерский премьер.

Орбан говорит, что в РФ все функционирует не так, как в странах Европы, и уверен, что Путин останется на посту в 2024 году. Он считает, что «поход на Москву» не повлияет на ситуацию на поле боя в Украине.

«Я думаю, что все закончилось, а война продолжается. Это не то событие, которое приведет нас к миру, потому что я всегда смотрю на эту войну с точки зрения мира, потому что я думаю, что самое главное — это достичь прекращения огня и как-то согласовать мир. Это событие не играет в этом никакой роли», — добавил Орбан.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.

