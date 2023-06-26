В Минобороны рассказали, куда РФ перебрасывает вагнеровцев, задействованных в неудачном бунте Пригожина 26 июня, 10:58 Пригожин осуществил провальную попытку военного переворота в РФ, не дойдя до Москвы 200 км (Фото:Press service of Concord/Handout via Reuters)

После неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина Россия перебрасывает оккупантов, задействованных в «походе на Москву», на восток Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«Из того, что мы видим: во время активизации событий, политического кризиса в Российской Федерации, они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион», — отметила она.

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Маляр пояснила, что из-за того, что события «очень быстро исчерпали себя», Кремль возвращает вагнеровцев в Украину.

«Это из того фактажа, который мы видим», — резюмировала замминистра обороны.

Бунт Пригожина в России и поход Вагнера на Москву — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».