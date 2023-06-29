«Дом горит, время грабить». Воспользуется ли Китай слабостью России — интервью Radio NV 29 июня, 18:11 NV Премиум Китайские чиновники во главе с главой комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И перед началом переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Leah Millis/Pool)

На фоне мятежа в России Китай продолжает декларировать нейтральную позицию, не поддерживая, но и не осуждая мятежников из ЧВК Вагнер. Между тем, как сказал в эфире Radio NV аналитик Петр Шевченко, в Пекине ждут изменения ситуации на фронте в Украине для продвижения своего «мирного плана», а китайские бренды «второго эшелона» понемногу захватывают российский рынок.



Эксперт дал прогноз развития экономических отношений Китая с Евросоюзом, спрогнозировал, будут ли Вашингтон и Пекин и дальше повышать градус геополитической конкуренции, и предсказал, произойдет ли нападение на Тайвань.

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— Господин Петр, сейчас многие западные медиа пишут о том, что происходило с Вагнером, что Россия разваливается и тому подобное. Каждый день выходят новые аналитические статьи. Но один из крупнейших, наверное, союзников России — это Китай, и мы не слышим, что происходит там. Как там отреагировали на этот бунт или постановку бунта? Могли бы вы рассказать?

— Я соглашусь с вашей оценкой, что это скорее всего была постановка. Китай в целом так и оценивает эту ситуацию, он не дает больших критических оценок, а просто следит за динамикой. Также после этого так называемого бунта, 25 июня, состоялась встреча заместителя главы МИД Китая с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Было заявление Министерства иностранных дел КНР, что они поддерживают стабильность. В целом в китайских медиа отражение этого бунта было объективное, учитывая динамику. Оно не было критическим, то есть они не говорили, что это приведет к системному ослаблению России или к падению режима Путина. Но с другой стороны они также и не поддерживали, не были против этого бунта. Они не называли, например, Пригожина, Вагнер прямо такими бунтовщиками. Китай дал объективную оценку и при этом подчеркнул важность своих собственных интересов. Правда, была еще одна статья на китайском пропагандистском сайте Global Times, где написали, что для них очень важно, чтобы сейчас ситуация в Российской Федерации была стабильной.

— То есть они придерживаются своей политики «за все хорошее и против всего плохого», ничего нового не появилось?

— Да.

— Не так давно мы видели поездку китайского специального представителя Ли Хуэя в Европу, он декларировал какие-то свои желания, идеи по поводу мира, может не свои, а желания и идеи Китая. Чем это все закончилось и будет ли иметь какое-то развитие?