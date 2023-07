Директор ЦРУ пытался убедить Кремль в непричастности США к бунту Пригожина — СМИ 1 июля, 04:49 Уильям Бернс (Фото:REUTERS/Ken Cedeno/File Photo)

Директор ЦРУ Уильям Бернс звонил начальнику ГРУ РФ Сергею Нарышкину, чтобы заверить Кремль, что США не причастны в попытке заколота ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на the New York Times и the Wall Street Journal.



Отмечается, что телефонный разговор Бернса с Нарышкиным состоялся на этой неделе и стал первым контактом на самом высоком уровне между странами после попытки мятежа в РФ.

23 июня главарь Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.