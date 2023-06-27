Блинкен после начала бунта Пригожина разослал всем американским дипломатам срочную телеграмму — СМИ 27 июня, 08:14 Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via REUTERS)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен разослал сотрудникам Госдепа 23 июня вечером срочное сообщение с призывом не комментировать бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который начинал разворачиваться в России. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на трех американских чиновников.



По их словам, если у американских дипломатов спрашивали о событиях в России представители иностранных правительств, то те должны были только сказать: США следят за ситуацией.

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Один из чиновников рассказал Axios, что у некоторых из тех, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что она была отправлена для того, чтобы убедиться: «ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, будто США каким-то образом причастны к кризису».

«Необычная телеграмма, которую разослали всем американским дипломатам по всему миру, продемонстрировала уровень тревоги в администрации Байдена относительно событий в России и то, насколько важно для Белого дома и Госдепа контролировать американские месседжи о ситуации в публичном и частном пространстве», — пишут журналисты.



Другой собеседник издания говорит, что на момент отправки сообщения ситуация в России была очень непонятной, и, «похоже, Блинкен хотел, чтобы американские чиновники молчали, пока не появится больше деталей о ситуации».

Впервые комментируя бунт Пригожина 26 июня, американский президент Джо Байден подчеркнул, что США и их союзники не причастны к российскому бунту. Блинкен заявил, что это «добавляет трещин» в российский режим, но о потенциальных последствиях говорить еще рано.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь. СМИ писали, что уголовное дело против их главаря так и не закрыли.

26 июня диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.

