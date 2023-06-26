Столтенберг назвал бунт Пригожина демонстрацией «большой стратегической ошибки Путина» 26 июня, 12:09 Йенс Столтенберг отреагировал на неудачный бунт Пригожина (Фото:Fabrizio Bensch/File Photo/Reuters)

Неудачный бунт главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в РФ демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин совершил «большую стратегическую ошибку», напав на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом он сказал в Вильнюсе, пишет The Guardian.

«События, произошедшие в выходные, являются внутренним делом России и еще одной демонстрацией большой стратегической ошибки, которую совершил Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины», — отметил генсек.

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Он добавил, что сейчас еще более важно продолжать поддержку Украины, так как российское нападение продолжается.

Бунт Пригожина в России и поход Вагнера на Москву — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».