ГУР о последствиях бунта Пригожина: Напротив Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик 26 июня, 13:26 В украинской разведке отмечают, что для всех Путин уже сбитый летчик (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via Reuters)

После неудачного бунта главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и попытки военного переворота в РФ каждый уже поставил отметку напротив диктатора Владимира Путина, что это сбитый летчик, заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

В эфире национального телемарафона он сказал, что с международными преступниками мало кто хочет общаться. Речь идет даже о тех странах, в которых демократические ценности не стоят в первом ряду.

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У них также нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в своей стране.

«Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж, который, да, кровавый убийца, да, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый, и дом карточный», — пояснил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что бунт Пригожина безусловно будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина.

Бунт Пригожина в России и поход Вагнера на Москву — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем» (не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».