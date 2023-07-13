В Кремле испытывают «трение и замешательство» после неудачного бунта Пригожина — генерал Милли 13 июля, 15:56 Генерал Марк Милли заявил, что пока неясно, как неудачный бунт Пригожина повлияет на события в Украине (Фото:Yves Herman/Reuters)

После неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина руководство РФ испытывает «трения и замешательство», заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

«На стратегическом уровне совершенно ясно, что есть значительное количество трений и путаницы. На самом высоком уровне происходит много драмы. Чем все это закончится в конце концов? Я пока не уверен. Я не думаю, что мы закончили с этим. Я думаю, что нам предстоит увидеть еще много глав», — сказал американский генерал.

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Милли добавил, что российские войска низшего звена в Украине, скорее всего, больше сосредоточены на ситуации на местах и выживают изо дня в день.

Однако последствия неудачного бунта Пригожина для ситуации на фронте и для Украины пока неизвестны.

Он также предположил, что главарь вагнеровцев «бегает туда-сюда» между Россией и Беларусью.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

11 июля пропагандистское информагентство Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщило, что боевики ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, будут обучать белорусов вести бои.