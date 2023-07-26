Бундесвер на стратегическом уровне не имеет замечаний к действиям ВСУ — посол 26 июля, 20:49 Флаг Германии (Фото:Noel / Pixabay)

Руководство Бундесвера «на стратегическом уровне» не имеет замечаний к тому, как Вооруженные силы Украины защищают свои земли и осуществляют контрнаступление.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии Укринформу.

По словам дипломата, «на стратегическом уровне нет никакого недовольства теми или иными действиями ВСУ. Кроме того, Украина находится на постоянной связи Министерством обороны Германии и обменивается опытом и получает советы.

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«Мы сами обращаемся к немецким партнерам с просьбой проводить так называемый After Action Review — это стандартная процедура, которая проводится после операций, после каждого дня учений, что было сделано правильно, что нет. Мы очень ценим их советы относительно того, что и как надо делать. Это происходит как на тактическом, так и стратегическом уровне и является частью подготовки наших Вооруженных сил», — заявил он.

Он добавил, что в Берлине понимают ситуацию с недостаточным количеством вооружения в Украине — в частности бронетехники, систем ПВО и самолетов.

«Поэтому когда мы говорим о Kampf der verbundenen Waffen (общевойсковой бой), мы должны понимать, что нам, к сожалению, не хватает дальнобойной артиллерии и преимущества в воздухе. В таких условиях то, что мы делаем, находит полное понимание и поддержку высшего командования», — подчеркнул посол.

25 июля Bild сообщил, что Бундесвер раскритиковали действия Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления, в частности использование военной тактики, которой украинские военные научились на Западе.