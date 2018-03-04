Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель на посту канцлера Германии 14 марта

14 марта Парламент Германии проведет голосование по назначению Ангелы Меркель канцлером ФРГ. Об этом заявил председатель Христианско-демократической фракции Каудер Фолькер в эфире телеканала ARD.

Именно эта дата переизбрания канцлера ФРГ была согласована с главой фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес.

Также сообщается, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже 5 марта предложит Бундестагу кандидатуру Меркель.

Голосование в Бундестаге будет проводиться тайно.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.

После этого в СДПГ заявили, что министрами от их политсилы в новой коалиции станут три женщины и трое мужчин.

Канцлер Германии Ангера Меркель назвала результат голосования членов Социал-демократической партии Германии по "большой коалиции" убедительным.