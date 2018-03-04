Бундестаг проголосует по кандидатуре Меркель на посту канцлера Германии 14 марта

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14 марта Бундестаг проголосует по назначению Ангелы Меркель канцлером ФРГ

14 марта Бундестаг проголосует по назначению Ангелы Меркель канцлером ФРГ

14 марта Парламент Германии проведет голосование по назначению Ангелы Меркель канцлером ФРГ. Об этом заявил председатель Христианско-демократической фракции Каудер Фолькер в эфире телеканала ARD.

Именно эта дата переизбрания канцлера ФРГ была согласована с главой фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес.

Также сообщается, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер уже 5 марта предложит Бундестагу кандидатуру Меркель.

Голосование в Бундестаге будет проводиться тайно.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за создание "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.

После этого в СДПГ заявили, что министрами от их политсилы в новой коалиции станут три женщины и трое мужчин.

Канцлер Германии Ангера Меркель назвала результат голосования членов Социал-демократической партии Германии по "большой коалиции" убедительным.

 

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