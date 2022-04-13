«Мы наконец-то начинаем». Правительство Германии поддержало поставки тяжелой военной техники Украине — депутат Бундестага 13 апреля, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Немецкая техника (Фото:Marcus Faber/Facebook)

Парламент Германии поддержал поставки Украине тяжелой военной техники, сообщил депутат от Свободной демократической партии Маркус Фабер в Facebook.

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«Германия теперь будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику. Я рад, что нам из парламентской группы СвДП в Бундестаге удалось убедить в этом наших партнеров по коалиции», — написал он.

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Фабер подчеркнул, что логистика и скорость поставок могут стать непростой задачей.

«Но мы наконец-то начинаем. Украинцам нужна наша материальная помощь для защиты своей республики от диктатуры по соседству. Как и многие демократии по всему миру, мы даем им ее», — добавил он.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин продолжит поставлять оружие Украине, хотя еще недавно это не соответствовало «философии безопасности» страны.

В Минобороны ФРГ заявлялии, что Германия попала в топ-3 мировых поставщиков оружия Украине.

Канцлер Олаф Шольц также отмечал, что Берлин может поставить Киеву оружие времен ГДР, поскольку украинская армия умеет его использовать.

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