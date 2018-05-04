Будут последствия: США отреагировали на размещение Китаем ракет на спорных островах

На фоне сообщений о размещении КНР своих ракетных систем на спорных островах в Южно-Китайском море Белый дом предупредил Пекин о последствиях милитаризации региона.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента США Сару Сандерс передает телеканал CNN.
Споры о территориальной принадлежности архипелага ведутся между Китаем, Тайванем, Брунеем, Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией.
В свою очередь Пекин для усиления своих претензий на данную территорию создал там еще несколько искусственных островов, на которых разместил свои военные силы.
При этом, по данным американской разведки, Китай развернул там ракетные системы, способные наносить удары по судам в радиусе около 546 километров, а также по авиационным целям на расстоянии в 296 километров.
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"Мы хорошо знаем о милитаризации Китая в Южно-Китайском море. Будут краткосрочные и долгосрочные последствия, и мы обязательно будем держать вас в курсе событий", - заявила Сандерс, отвечая на вопрос об ответных шагах США.
Ранее сообщалось, что Китай тайно установил на спорных островах в Южно-Китайском море противокорабельные ракеты.
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