Будут последствия: США отреагировали на размещение Китаем ракет на спорных островах

На спорный архипелаг, кроме КНР, претендуют также Тайвань, Бруней, Вьетнам, Филиппины и Малайзия

На фоне сообщений о размещении КНР своих ракетных систем на спорных островах в Южно-Китайском море Белый дом предупредил Пекин о последствиях милитаризации региона.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря администрации президента США Сару Сандерс передает телеканал CNN.

Споры о территориальной принадлежности архипелага ведутся между Китаем, Тайванем, Брунеем, Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией.

В свою очередь Пекин для усиления своих претензий на данную территорию создал там еще несколько искусственных островов, на которых разместил свои военные силы.

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При этом, по данным американской разведки, Китай развернул там ракетные системы, способные наносить удары по судам в радиусе около 546 километров, а также по авиационным целям на расстоянии в 296 километров.

"Мы хорошо знаем о милитаризации Китая в Южно-Китайском море. Будут краткосрочные и долгосрочные последствия, и мы обязательно будем держать вас в курсе событий", - заявила Сандерс, отвечая на вопрос об ответных шагах США.

Ранее сообщалось, что Китай тайно установил на спорных островах в Южно-Китайском море противокорабельные ракеты.