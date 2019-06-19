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Будущее Украины будет определяться в ближайшие три месяца: Волкер призвал США поддержать Зеленского

Сегодня, 07:23
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Будущее Украины будет определяться в ближайшие три месяца: Волкер призвал США поддержать Зеленского - фото

Kurt Volker / Twitter

Волкер призвал США поддержать Зеленского

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Вашингтон оказать как можно большую поддержку Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

«Будущее Украины на ближайшие пять лет будет определяться в ближайшие три месяца», — отметил Волкер.

По его словам, он не видит «никаких признаков» от Москвы в желании положить конец боевым действиям на Донбассе.

В то же время Волкер подчеркнул, что Россия не является единственной угрозой стабильности Украины. По его мнению, олигархи часто влияют на государственные решения «за кулисами» и «душат экономическое развитие».

Волкер также сообщил, что в ближайшие недели Владимир Зеленский приедет в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

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Теги:   США Курт Волкер Владимир Зеленский

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