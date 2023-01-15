Столтенберг считает низким риск применения ядерного оружия со стороны России

15 января, 20:11
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

В НАТО считают, что риск применения Россией ядерного оружия не высок.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью Handelsblatt.

"Риск применения ядерного оружия низкий", - сказал он.

По словам генсека НАТО, Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано".

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В октябре Йенс Столтенберг заявил, что НАТО очень внимательно следит за действиями России в контексте рисков применения ядерного оружия. Однако тогда он отметил, что Альянс никогда не будет называть подробности того, как будет реагировать, если это произойдет.

https://www.youtube.com/embed/nw5rlod4XQc
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   НАТО Ядерное оружие Йенс Столтенберг Война России против Украины

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