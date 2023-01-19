«Дайте им танки»: Джонсон призвал помогать Украине и не бояться применения российского ядерного оружия 19 января, 10:29 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Российский диктатор Владимир Путин не будет применять ядерное оружие, поэтому партнеры Украины не должны бояться поддерживать ее, заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время Украинского завтрака в Давосе.

По словам Джонсона, индийцы и китайцы отвернутся от Путина в случае использования ядерного оружия, поэтому нужно прекратить думать об этом.

«Он не будет использовать ядерное оружие, но хочет, чтобы мы так думали. У него экономический паралич, он теряет землю под собой», — сказал бывший премьер Британии.

Видео дня

Джонсон добавил, что необходимо фокусировать внимание на Украине, а не Путине.

«Нужно поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… HIMARS стал очень эффективным (оружием), дайте им танки», — отметил он.

С 16 по 20 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум. 19 января по случаю форума состоялась дискуссия в формате Украинсского завтрака.

В ходе мероприятия выступил и президент Владимир Зеленский. В частности, он раскритиковал Германию за колебания по поставкам танков Украине.