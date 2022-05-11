«Загнанный в угол». Решится ли Путин применить ядерное оружие, если проиграет войну в Украине — CNN 11 мая, 19:07 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Траурный портрет российского диктатора Владимира Путина на кресте на блокпосту рядом с Днепром (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

В условиях беспрецедентной поддержки Украины США и странами Запада после вторжения России, российский диктатор Владимир Путин может проиграть войну. Но в то, что он смирится с унизительным поражением, верится с трудом.

НВ публикует перевод анализа CNN вероятности того, что «загнанный в угол» Путин решится на применение ядерного оружия.

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«Путин оказывается загнанным в угол»

Размышляя о Кубинском ракетном кризисе, президент Джон Кеннеди однажды предупредил, что ядерные державы «должны предотвращать те конфронтации, которые ставят противника перед выбором либо унизительного отступления, либо ядерной войны».

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Столкновение с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины еще не является отражением того балансирования на грани войны, которое поставило Советский Союз и Запад на порог Армагеддона в октябре 1962 года.

Но логика сверхдержавы Кеннеди звучит точно в то время, когда Путин оказывается загнанным в угол из-за стратегической катастрофы его войны, героического сопротивления Украины и экстраординарного многомиллиардного конвейера союзников с оружием и боеприпасами.

Президент Джо Байден, который всегда заявлял, что его двойная цель состоит в том, чтобы помочь Украине защитить себя и избежать прямой эскалации с Путиным, которая может привести к ядерной войне, похоже, обдумывал предупреждение Джона Кеннеди.

На мероприятии по сбору средств в Потомаке, штат Мэриленд, вечером 9 мая Байден признался, что обеспокоен тем, что Путину еще предстоит найти выход из войны, несмотря на «расчетливый» характер бывшего офицера КГБ.

Тем временем, высокопоставленные чиновники национальной безопасности признают, что они еще не знают, какой этап постепенного успеха Путина на востоке и юге Украины, позволит ему объявить своего рода победу и снизить эскалацию войны, сообщила Кейтлан Коллинз из CNN.

«Нет никаких указаний на то, что Путин рискнет начать полномасштабную ядерную конфронтацию»

Все это беспокоит. Но это, кажется, несколько не согласуется с политикой США. В конце концов, прямо заявленная Вашингтоном цель поддержки Украины состоит в том, чтобы Путин проиграл войну. Байден запросил у Конгресса $33 миллиарда для отправки военной и другой помощи Украине, и Палата представителей во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта примерно на $40 миллиардов. Вашингтон наводняет поле боя противотанковыми и зенитными ракетами, радарами, беспилотниками, артиллерийскими снарядами и гаубицами.

Этот агрессивный подход Запада, медленное развитие путинской войны на истощение и отсутствие каких-либо дипломатических усилий, направленных на прекращение войны, означают, что российский лидер почти наверняка будет загнан в опасный угол. Единственным вариантом выхода для Путина сейчас, похоже, является капитуляция и молчаливое признание того, что усилия Запада в сочетании с яростным украинским мужеством взяли над ним верх — позиция, которую политически невозможно принять.

Нет единого мнения о том, что может сделать Путин, если он будет в отчаянии. Хотя он не разделяет логического и достоверного мнения Вашингтона о том, что он проигрывает войну, нет никаких указаний на то, что он склонен к самоубийству и рискнет начать полномасштабную ядерную конфронтацию, проверяя решимость Запада.

Несколько высокопоставленных американских чиновников публично выразили опасения, что Путин может использовать менее мощное тактическое ядерное оружие на поле боя в качестве альтернативы унизительному поражению в Украине. 10 мая на этот счет наступило некоторое облегчение, когда директор национальной разведки Аврил Хейнс заявила комитету Конгресса, что, по мнению США, «нет неминуемой опасности применения Путиным ядерного оружия». А директор разведывательного управления министерства обороны генерал-лейтенант Скотт Берриер сказал, что оценка также охватывает тактические устройства, предназначенные для применения на поле боя.

«Собственная логика» Путина

Но рассмотрение такой возможности вряд ли является паникерством. Путин показал себя безжалостным лидером, не испытывающим особых угрызений совести из-за массовых жертв. Он разрушил города в Чечне и обрушил свои силы на мирных жителей в Сирии. Его война в Украине отличалась беспощадными обстрелами и бомбардировками жилых районов, школ, станций и укрытий, а также очевидными военными преступлениями его войск. Тысячи его солдат погибли. И Путин уже применил оружие массового уничтожения — например, против российских перебежчиков на британской земле, применяя радиоактивные элементы и нервнопаралитические вещества — совершенно не заботясь о гражданских лицах, по данным правительства Великобритании.

Готовность России угрожать применением ядерного оружия — так, как Советский Союз редко делал во время холодной войны, — чтобы запугать западное население, тем временем подчеркивает то преимущество, которое самый устрашающий в мире арсенал может принести государствам-изгоям, которые хотят предотвратить возможность вмешательства Запада.

Хотя США можно критиковать за то, что они не смогли предоставить Путину такой выход, о котором размышлял Байден, такая инициатива будет трудной и, возможно, в любом случае не сработает.

Почему с Путиным нельзя договориться

Начнем с того, что Путин не ищет выходов. В то время как война является экономической, военной и стратегической катастрофой для России, кремлевский лидер следует собственной логике. Если он не сможет контролировать всю Украину или свергнуть ее правительство, может быть, достаточно масштабного человеческого и материального ущерба, который помешает нормальному функционированию экономики Украины и накажет ее стремление присоединиться к Западу — что сможет послужить сдерживающим фактором для других стран из орбиты бывшего Советского Союза.

Возможно, это одна из причин, по которой Хейнс предположила во вторник, 10 мая, что российский лидер «готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса». Но она предупредила, что несоответствие между военными способностями Путина и его амбициями означает, что он может снова оказаться загнанным в этот опасный угол — и сорваться.

«Нынешняя тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей по мере затягивания конфликта, или если он посчитает, что Россия проигрывает в Украине», — сказала Хейнс.

Идея о том, что Путина можно уговорить выбраться из стратегического тупика, в котором он оказался, также несостоятельна по двум другим причинам. Во-первых, российский лидер отказался от всех дипломатических выходов, уговоров и предупреждений по поводу деэскалации конфликта перед вторжением. Теперь ставки его личного престижа, политического положения и репутации России, а также суда истории поднялись. Фактически, во вторник, 10 мая, появились признаки возможной новой эскалации, когда Беларусь перебросила спецназ к границам Украины, сославшись на то, что она назвала агрессией Запада.

Вторая причина, по которой, возможно, сейчас не время для дипломатии, заключается в вере воинственных западных столиц, таких как Лондон и Вашингтон, в то, что силы президента Украины Владимира Зеленского, вооруженные западным оружием, заслужили право выиграть войну и могут в конечном итоге сделать это. Украина, в конце концов, является пострадавшей стороной, подвергшейся ничем не спровоцированному вторжению.

Эффективность сдерживания и необходимость прекратить войну

И до сих пор Путин не нападал на конвои с оружием, направлявшиеся в Украину на территории НАТО, и не организовывал крупных кибератак против западных целей — по крайней мере, таких, о которых стало бы известно общественности. В обоих случаях его бездействие дает возможность предположить, что сдерживание было эффективным.

Но по мере того, как война затягивается, с постоянной опасностью эскалации или просчета, которые могут спровоцировать более широкое столкновение, в крепости западного единства могут появиться трещины.

Президент Франции Эммануэль Макрон, безуспешно пытавшийся убедить Путина не вторгаться в Украину, осудил воинственную риторику российского лидера в День Победы. Но он также сказал, что в конечном итоге Украина и Россия должны будут сесть и поговорить о мире — чему не будет способствовать «унижение» Москвы. Затем во вторник, 10 мая, Макрон поговорил с президентом Китая Си Цзиньпином, союзником Путина, после чего Елисейский дворец заявил, что они договорились «о настоятельной необходимости прекращения огня».

И во вторник в Овальном кабинете произошел поразительный момент, когда премьер-министр Италии Марио Драги, похвалив единство Запада в отношении Украины и осудив российское вторжение, сказал Байдену перед камерами следующее:

«Я должен сказать вам, что сейчас в Италии и в Европе люди хотят положить конец… этой резне, этому насилию, этой бойне, которая происходит. И люди думают о том, что мы можем сделать, чтобы установить мир. По крайней мере, они хотят подумать о возможности прекращения огня и возобновления заслуживающих доверия переговоров. Такая ситуация сейчас. Я думаю, что мы должны глубоко обдумать то, как решить эту проблему».

Его комментарии отражали растущую нервозность по поводу того, что без какого-либо вмешательства извне Путин вполне может оказаться загнанным в угол, о котором говорил Кеннеди в своей речи в Американском университете в июне 1963 года. Несколькими месяцами ранее, когда мир затаил дыхание в страхе перед ядерной войной, Кеннеди разработал способ, с помощью которого советский лидер Никита Хрущев мог уйти в отставку, не потеряв лица в противостоянии в связи с Кубой.

Шесть десятилетий спустя Путину, возможно, потребуется приспособиться каким-то подобным образом, как бы болезненно это ни было.



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