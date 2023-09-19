Украина подтвердила требование о репарациях от РФ в Гааге, но пока не определилась с суммой 19 сентября, 15:58 Представитель Украины на суде в Гааге заявил, что вопрос о сумме репараций от РФ будет решаться позже (Фото:Anton Korynevych/Facebook)

Украина будет требовать репараций от РФ в рамках слушания в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины против России, однако Киев пока не определился с суммой.

Об этом сообщил представитель Украины Антон Кориневич на брифинге, пишет Европейская правда.

По его словам, Украина сознательно включила в выступления в Гааге упоминания о финансовых потерях Украины.

Видео дня

«Репарации будут важной составляющей нашего дела. Мы подчеркнули это суду — об этом говорил и я, как агент Украины, и другие представители (юридической команды, участвовавшей в процессе в Гааге)», — отметил он.

Кориневич также отметил, что решений по сумме репараций пока нет.

«Вопросы, касающиеся суммы и другой конкретики мы будем решать позже», — резюмировал он.

18 сентября Международный суд ООН начал публичные слушания по иску Украины против России о геноциде. Россия призвала Международный суд отклонить дело, утверждая, якобы правовые аргументы Киева были «безнадежно ошибочными».

Украина подала дело в Международный суд через несколько дней после российского вторжения, отмечая, что Россия злоупотребляет международным правом, оправдывая вторжение намерениями прекратить «вероятный геноцид» на востоке Украины.

До 27 сентября пройдут публичные слушания предварительных возражений, выдвинутых РФ. Они пройдут в два этапа: 18 и 25 сентября будет выступать Россия, а 19 и 27 сентября Украина.

Кроме Украины и России, в процессе участвуют еще 32 страны-члена ООН, среди них: Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Австралия. Их представители также выступят в ходе этих слушаний.



