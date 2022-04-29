«Геополитика вернулась». Пять дней, изменившие войну в Украине, после которых стало ясно, что РФ угрожает всему миру — CNN 29 апреля, 15:27 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Поврежденное российским ракетным обстрелом 28 апреля здание в Киеве. В этот день в украинскую столицу приехал генсек ООН Антонио Гуттериш (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

За последнюю неделю агрессивная война России и отношение к ней в мире изменились — конфликт по сути вышел за пределы Украины. Кроме того РФ продемонстрировала пренебрежение к мнению международного сообщества относительно ее намерения уничтожить Украину, обстреляв Киев крылатыми ракетами во время визита туда генсека ООН.



НВ публикует перевод статьи CNN о глобальных переменах в войне и ее влиянии на мир за последние пять дней.

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«Геополитика вернулась»

Это была неделя, когда война в Украине действительно превратилась из кровавой освободительной борьбы одной нации против жестокого натиска России в потенциально многолетнюю борьбу великих держав.

Видео дня

Каждый день приносил ощущение серьезных исторических событий и решений, которые определят не только то, кто выиграет в крупнейшей сухопутной войне между двумя странами в Европе со времен Второй мировой войны, но и ход остальной части XXI-го века.

Президент Джо Байден заявил в четверг, 28 апреля, что два месяца военных действий, вызванных неспровоцированным вторжением президента России Владимира Путина, привели мир к критической точке.

«На протяжении всей нашей истории мы знали, что, когда диктаторы не расплачиваются за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос и проявляют еще большую агрессию. Они движутся дальше. И цена, угрозы для Америки и всего мира продолжают расти. Мы не можем этого допустить», — сказал Байден.

Представляющая ястребов министр иностранных дел Лиз Трасс выразилась более резко: «Геополитика вернулась». Всего за несколько дней в Вашингтоне, Европе, Киеве и Москве видение изменилось. Сейчас война переходит в долгую и ожесточенную борьбу, которая, вероятно, будет стоить еще тысяч жизней и десятков миллиардов долларов. Стратегия США теперь однозначна и публична — ослабить Россию, чтобы уменьшить ее глобальную угрозу. Есть свежие признаки желания Кремля искоренить украинскую культуру, уничтожив восточные и южные города. А Путин открыл новый фронт — энергетическую войну — перекрыв поставки природного газа в Болгарию и Польшу, что ЕС быстро назвал «шантажом».

Война может затянуться « на месяцы и годы»

В то время как эти конфликтные цели оказались в центре внимания, ядерная риторика снова накалилась: Россия стремилась предупредить о предполагаемой мощи своего обширного арсенала, а Вашингтон пытался избежать эскалации, которая могла бы привести к прямому столкновению сверхдержав.

Тем временем кровопролитие в Украине продолжается. Жестокие атаки и осады жилых районов предшествовали новому наступлению России на юг и восток — сражениям, которые могут решить, выживет ли Украина как нация. Однако на этой неделе также появились первые признаки того, что россияне, обвиняемые в зверствах, могут быть привлечены к ответственности.

Но тревожная реальность отсутствия надежного дипломатического пути к прекращению войны обнажилась, когда российские ракеты обрушились на Киев в четверг, 28 апреля, во время пребывания в городе генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша с явно бесполезной миссией, которая началась ранее на этой неделе с напряженных переговоров с Путиным.

Визит в Киев министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена в воскресенье, 24 апреля, при отсутствии новостей подготовил почву для недели, в течение которой Запад еще глубже погрузился в то, что выглядит как опосредованная война с Россией.

«Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла делать то, что она сделала во время вторжения в Украину», — сказал Остин в Польше после возвращения из Украины.

Блинкен описал долгосрочное будущее, которое, должно быть, вызвало неприязнь у кремлевского лидера, заявив, что независимая, суверенная Украина будет существовать «намного дольше, чем Владимир Путин».

США подкрепили свою новую стратегическую ясность, собрав ключевых министров обороны мира в Германии и обязавшись проводить ежемесячные встречи для оценки потребностей правительства в Киеве.

Эти шаги усиливали растущее ощущение того, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, 28 апреля, что война может «затянуться на месяцы и годы».

Тем временем Трасс заявила о необходимости расширения военной помощи США и Запада для защиты от российского экспансионизма, призывая к вооружению стран Западных Балкан и не входящих в НАТО государств Грузии и Молдовы.

Газовый шантаж РФ и цена войны для мировой экономики

Россия отреагировала на ужесточение стратегии Запада, предприняв собственные шаги по расширению зоны конфликта, прекратив экспорт природного газа в Польшу и Болгарию после того, как они отказались присоединиться к ее схеме обхода санкций и оплачивать свои счета в рублях. Дальнейшее расширение энергетической войны может привести Европу к рецессии.

Тем временем катастрофические глобальные последствия войны были подчеркнуты, когда Всемирный банк предупредил о самом сильном потрясении сырьевого рынка за последние 50 лет.

Россия и Украина являются ключевыми производителями угля, нефти, природного газа и растительных масел, и бюджеты миллионов людей во всем мире пострадают. Вероятный неурожай этим летом в Украине — главном источнике пшеницы и кукурузы для всего мира — может привести к новой инфляционной спирали цен на продовольствие и усилить отсутствие продовольственной безопасности. В США более высокие цены могут оказать большое влияние на промежуточные выборы в ноябре.

Байден завершил неделю, которая изменила мир, обнародовав экстраординарный запрос Конгрессу на $33 миллиарда на оружие, экономическую поддержку и гуманитарную помощь Украине, предупредив: «Стоимость этой борьбы недешева».

Запрос президента подчеркнул, что война в Украине является не только определяющей позицией его администрации, но и то, что события последних дней вызовут цепные политические, экономические и геополитические реакции, которые невозможно предсказать и трудно контролировать.

Новый виток ядерной риторики

Стратегическое расширение войны сопровождалось новым витком тревожной ядерной риторики из Москвы.

Хотя небрежные разговоры об использовании самого опасного в мире оружия могут быть направлены на то, чтобы запугать население Запада, они, тем не менее, подчеркивают, что возможность катастрофического столкновения между двумя самыми мощными ядерными державами в мире — Соединенными Штатами и Россией — будет существовать столько, сколько будет продолжаться война.

Некоторые американские эксперты отбрасывают жесткие заявления России как признак того, что Путин разочарован тем, что ему не удалось реализовать свои стратегические цели в Украине. Но это также служит напоминанием западным лидерам о том, что их массовые поставки оружия в Украину могут столкнуться с трудно определяемыми путинскими красными линиями и вызвать опасную эскалацию.

И сохраняются опасения, что, если его загнать в тупик, Путин может развернуть одно из российских тактических ядерных вооружений меньшей мощности на поле боя в Украине.

Когда США изложили свой ужесточенный подход к войне — ослабление российской военной силы — министр иностранных дел России Сергей Лавров снова прибегнул к знакомой российской тактике разговоров о ядерной войне, предупредив: «Опасность реальна, и мы не должны ее недооценивать».

Что касается США, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сказал CNN, что России не следует разбрасываться такой провокационной риторикой. По его словам, «совершенно безответственно» для любого высокопоставленного лидера ядерной державы начинать «бряцать ядерной саблей».

Но Путин не слушал. После нескольких мрачных предупреждений о мощи российского ядерного арсенала в начале войны российский президент снова к ним вернулся. Он сказал, что ответ России будет «молниеносным», если другие страны вмешаются в ситуацию в Украине. «Все инструменты для этого у нас есть — те, которыми никто не может похвастаться. И мы не будем хвастаться. Мы их используем, если нужно. И я хочу, чтобы все это знали», — сказал он депутатам в Санкт-Петербурге.

Все это заставило Байдена предупредить об опасности такой риторики. «Никто не должен необоснованно комментировать применение ядерного оружия или возможность его применения», — заявил Байден в четверг, 28 апреля, в Белом доме.

Подобные ожесточенные перепалки между Россией и Соединенными Штатами привели отношения между двумя странами в «бездну», заявил в четверг CNN посол США в России Джон Салливан.

Атаки РФ на мирных жителей

Попытки России контролировать восточную и южную Украину и задушить страну, отрезав ей доступ к Черному морю — новый этап военной стратегии Москвы после неудачной попытки захватить Киев — усиливаются. Но одно не изменилось. Украинские мирные жители несут основную тяжесть ужаса от проявлений решимости и жестокости Путина. Российские солдаты также явно платят огромную цену за одержимость своего лидера Украиной.

Украинские военные заявили в четверг, что российские войска ведут интенсивный огонь по нескольким направлениям. Они пытаются прорваться в районе Изюма на востоке Украины и продвинутся на территории Донецкой и Луганской областей.

В качестве еще одного показателя того, что война может затянуться, высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что российские силы лишь «медленно и постепенно» продвигаются на Донбассе, отчасти из-за проблем с логистикой и снабжением.

Но атаки России на мирных жителей по-прежнему приводят к ужасающей бойне. Иван Федоров, мэр города Мелитополя, предупредил на этой неделе, что силы Путина хотят «убить весь украинский народ».

Тем временем, группа CNN совершила поездку по городу Харькову на северо-востоке Украины, который постоянно подвергается бомбардировкам со стороны России, и обнаружила невероятные разрушения.

Ошеломляющая новая оценка Верховного комиссара ООН по делам беженцев прогнозирует, что, по нынешним оценкам, 8,3 миллиона беженцев покинут страну. К понедельнику, 25 апреля, уже уехали 5,2 миллиона.



Бессердечное пренебрежение Путиным жизнями не ограничивается украинцами, которые являются целью его оружия. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, 25 апреля, что всего за два месяца в Украине было убито около 15 тысяч российских военнослужащих.

Еще одна обнадеживающая нота: на этой неделе появились признаки того, что россияне могут быть привлечены к ответственности за очевидные военные преступления. Видео с беспилотника, подтвержденное и геолоцированное CNN, показывает российские автомобили на улицах рядом с телами мирных жителей, убитых в Буче под Киевом. Доказательства могут помочь опровергнуть отрицание Россией того, что ее войска хладнокровно казнили украинцев.



А генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в четверг, 28 апреля, что установлены личности 10 российских солдат, предположительно причастных к пыткам мирных жителей города.

«Встречи не положат конец войне»

Большой дипломатической надеждой недели была поездка генсека ООН Гуттериша в Москву и Киев. Но ни одна из сторон, похоже, не видит смысла в переговорах прямо сейчас. Отчасти это связано с понятным недоверием Украины к Путину после его неспровоцированного вторжения. Но в Украине и в западных столицах также есть ощущение, что безразличие Путина к кровавой цене его войны является явным признаком того, что он настроен на то, чтобы у него были убедительные основания объявить о какой-то победе, которой пока не видно.

Гутерриш сообщил CNN, что Путин в принципе согласился разрешить ООН и Международному Красному Кресту помочь эвакуировать граждан со сталелитейного завода Азовсталь в Мариуполе, последнего оплота украинского сопротивления в городе.

Но его поездка в Киев в четверг, 28 апреля, которая закончилась обстрелом города российскими ракетами, стала подходящим символом нынешнего отношения России к дипломатии и ее презрения к верховенству международного права, для защиты которого и была создана Организация Объединенных Наций.

Удручающая реальность в конце определяющей недели для Запада и России заключается в том, что мир для Украины может быть еще дальше, чем это было в начале вторжения. И хотя Запад может послать в страну поток оружия, боеприпасов и помощи, он не может положить конец войне, которая в ближайшие месяцы вызовет болезненные и опасные политические, военные и экономические потрясения по всему миру. Это может сделать только Путин.

Как сказал Гутерриш в интервью корреспонденту CNN Андерсону Куперу: «Война не закончится встречами. Война закончится, когда Российская Федерация решит положить ей конец, и когда будет достигнуто серьезное политическое соглашение. Мы можем проводить любые встречи, но это не то, что положит конец войне».



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