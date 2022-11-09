В Кремле никак не могут определиться с участием Путина в саммите G20

9 ноября, 13:23
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

В Кремле заявили, что различные форматы участия российского диктатора Владимира Путина в саммите G20 до сих пор обсуждается.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Мы вас проинформируем. По-прежнему обсуждаются различные форматы. После того, как оно (решение) будет принято, я думаю, что на днях, мы вам сообщим», — сказал он.

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Накануне президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Путин может принять участие в саммите G20 виртуально.

Также стало известно, что в саммите G20 примет участие президент Украины Владимир Зеленский. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сообщил, что участие Зеленского, скорее всего, будет в онлайн-формате.

https://www.youtube.com/watch?v=2NX3kWezlRE
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Кремль G20 Саммит G20 саммит G20 Бали

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