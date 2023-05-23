Путин будет арестован в Молдове, если он приедет в страну — Санду 23 мая, 14:31 Мая Санду (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Молдова выполнит решение Международного уголовного суда и арестует российского диктатора Владимира Путина, если он приедет в страну.

Об этом заявила президент Мая Санду в ходе в интервью Euronews Romania.

Отвечая на вопрос о том, арестуют ли Путина по ордеру МУС, если он приедет в Молдову, Санду сказала, что да.

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«Республика Молдова подписала соглашение об Уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда», — сказала она.

Санду также заявила, что сейчас нет риска военного вторжения РФ в Молдову, благодаря Украине, которая держит российскую армию подальше от границ.

«Но мы сталкиваемся с попытками России дестабилизировать нашу страну», — сказала она.

19 мая, чтобы отомстить за ордер на арест российкого диктатора Владимира Путина, МВД России «объявило в розыск» прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

Хан ранее подчеркивал, что у МУС есть убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин несет уголовную ответственность за депортацию украинских детей с оккупированных территорий.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Через три дня после выдачи ордера на арест российского диктатора Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК РФ), а также о приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (часть 2 статьи 360 с применением части 1 статьи 30 УК РФ). Фигурантами этого дела стали прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан (Karim Ahmad Khan) и судьи Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айтала (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинес (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).