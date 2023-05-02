В Польше заявили о планах добиваться репараций от России после решения вопроса с Германией 2 мая, 10:16 В Варшаве не исключили, что после Германии поднимут вопрос репараций от России (Фото:Komarov Egor/Unsplash)

Польша хочет добиться решения вопроса о выплате репараций Германией за военные потери во время Второй мировой войны, а затем может заняться Россией.

О таких планах рассказал глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью FT.

В ответ на вопрос, почему Варшава не требует репараций от России, он заявил, что Польша по-разному относится к Берлину и Москве цивилизационно.

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«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — отметил Пшидач.

В сентябре 2022 года польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить репарации. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).

Позже Польша направила в 50 стран Европейского союза, НАТО и Совета Европы ноты с разъяснением причин и оснований требования от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

В конце прошлого года уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Польша обратилась в Совет Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации. 24 марта Варшава обратилась с официальным запросом в Конгресс США.