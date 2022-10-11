ВСУ освободили более 200 кв. км на западе Луганской области, а новое наступление войск РФ со стороны Беларуси пока маловероятно — оценки ISW 11 октября, 10:05 ВСУ освобождают украинские территории на Донбассе (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Новое наступление войск РФ при поддержке Минска со стороны Беларуси на данный момент маловероятно, несмотря на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 10 октября.

«Российские и белорусские силы, вероятно, не собираются атаковать Украину с севера, несмотря на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко от 10 октября о том, что Беларусь и Россия договорились о развертывании Региональной группировки войск Союзного государства», — говорят специалисты ISW.

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Эксперты отмечают, что российский компонент любых формирований РГВ в Беларуси, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников низкой степени готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной обычной военной угрозы для Украины.

Отмечается, что российский компонент РГВ состоит из элементов 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных частей — формирований, которые понесли тяжелые боевые потери в Украине и имеют сильно сниженный боевой потенциал.

В то же время, Кремль может стремиться использовать дополнительные российские силы в Беларуси для удержания украинских сил под Киевом и предотвращения их передислокации в другие места для участия в контрнаступлениях.

В ISW также проанализировали массированный ракетный удар РФ по украинским городам 10 октября. Вероятно, российский диктатор Владимир Путин отдал такой приказ после подрыва Крымского моста, чтобы задобрить российский провоенный националистический лагерь, «который требовал такого возмездия».

«Главное управление военной разведки Украины также сообщило, что Путин планировал эту атаку до взрыва моста через Керченский пролив, и если это правда, то это может свидетельствовать о том, что Путин планировал эту атаку для отвлечения провалов российских войск в Харьковской области и в районе Лимана.

ISW также представляет другие ключевые выводы:

российские войска нанесли массированные, скоординированные ракетные удары по более чем 20 украинским городам.

по состоянию на 10 октября украинские силы, вероятно, освободили более 200 квадратных километров территории в западной части Луганской области .

. российские силы продолжали безуспешные попытки вернуть недавно потерянную территорию на северо-западе Херсонской области, одновременно укрепляя близлежащие позиции поврежденными и спешно мобилизованными подразделениями.

российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области.

представители российской и оккупационной администрации создают условия для переселения до 40 000 жителей из Херсонской области в оккупированный Россией Крым и Российскую Федерацию.

российские войска не могут обеспечить мобилизованные силы, вероятно, из-за многолетних хищений поставок контрактниками и командирами.

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW