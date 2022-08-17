«Не конкретизирует, кто начал войну». На чьей стороне Иран — Украина или Россия? Интервью с послом в Тегеране Сергеем Бурдыляком 17 августа, 21:25 Эксклюзив НВ Иранцы гуляют по улице в Тегеране, Иран, 16 августа 2022 года. (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство, отмечает американский Институт изучения войны.

Может ли Тегеран поставлять Кремлю оружие, которое будет использовать агрессор в войне и насколько тесными могут быть отношения между Украиной и Ираном, в интервью Радио НВ рассказал посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк.

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— 9 августа Россия запустила из Байконура иранский спутник-шпион. Как сообщалось, система канопус-В включает камеру высокого разрешения — Тегеран сможет следить за происходящим в Израиле и Персидском заливе. Россия сообщила Тегерану о том, что планирует использовать спутник для наблюдения за военными объектами в Украине. Что вам о нем известно?

— Информация об этом спутнике уже была. Это в рамках сотрудничества, что действительно есть между Исламской Республикой Иран и Россией и продолжается не первый, не второй год.

Об использовании этого спутника против Украины. У меня была встреча в правительстве, в Министерстве иностранных дел. Меня заверили, что Иран категорически против любого использования любого оборудования против Украины.

Официальная позиция Ирана состоит в том, что войну между Украиной и Россией необходимо остановить.

Единственное, что не конкретизирует сегодня Иран, — кто начал по-настоящему войну. Мы продолжаем с ними сотрудничать и в этом вопросе тоже.

— Есть официальная позиция, а есть то, что делают на практике. Помним заявления высокопоставленных чиновников Ирана о том, что Россия начала эту войну, чтобы «защититься от Запада». Американские чиновники сообщали о том, что Иран намерен продать России свои боевые беспилотники Шахед-191, Шахед-129. Были сомнения, но иранский аналитик Элайджа Манье написал, что Россия уже купила тысячу таких иранских беспилотников. Можно ли подтвердить эту информацию?

— Эта цифра вообще не соответствует действительности. Чтобы изготовить тысячу беспилотников при нынешних возможностях, по подсчетам военных аналитиков, Ирану придется потратить примерно 10 лет.

Что касается аналитика, о котором вы говорите. Я не являюсь адвокатом страны пребывания, я пытаюсь просто логически доказывать какое-то определенное мнение — с ним можно соглашаться или нет. Цифра совершенно не соответствует действительности. Этот аналитик проживает далеко за пределами Ирана.

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