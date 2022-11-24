Диктатор Лукашенко соврал о роли Беларуси в войне и ответил, будет ли отправлять армию воевать против Украины 24 ноября, 17:25 Александр Лукашенко (Фото:Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси «нет необходимости» отправлять свою армию воевать против Украины.

«Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввязаемся в этот конфликт — мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте», — сказал диктатор.

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Лукашенко соврал, что он «никогда не отказывался» от того, что Беларусь «не участвует» в войне.

«Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живую силу туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы не решат проблему», — соврал он.

При этом с начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.