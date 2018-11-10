Будем жестко противодействовать. Порошенко сделал заявление из-за фейковых выборов в ОРДЛО

Порошенко призвал украинцев не принимать участие в фейковых выборах в ОРДЛО

Россия решила провести фейковые выборы на оккупированном Донбассе только для того, чтобы выбрать уже назначенных Кремлем следующих марионеток, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Украина будет жестко противодействовать этому. Украина будет принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым", - сказал он.

Глава украинского государства призвал украинцев, которые вынужденно проживают на оккупированных территориях, не принимать участие в фейковых выборах.

Он добавил, что Россия взяла на себя полную ответственность. а также приняла непосредственное участие в организации "волеизъявления".

"Поэтому я дал поручение, чтобы украинская дипломатия действовала. Уже с завтрашнего дня будут инициированы несколько мероприятий", - сказал Порошенко.

Он уточнил, что в понедельник, 12 ноября, в Вене пройдет заседание Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня.

Также начаты консультации в Совбезе ООН в Нью-Йорке с постоянными членами организации. Вопрос проведения фейковых выборов внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира", - резюмировал Порошенко.

Ранее боевики "ДНР/ЛНР" приняли решение о проведении так называемых выборов "глав" и "депутатов парламентов" 11 ноября 2018 года. Кроме того, террористы назначили Дениса Пушилина временным преемником убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе могут пройти только после вывода российских войск и создания там надлежащих условий безопасности.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал ужесточение санкций против РФ из-за выборов в ОРДЛО.