"Будем продолжать борьбу". Турция передала РФ список украинских политзаключенных

Турция передала РФ список украинских политических заключенных. Об этом сообщают в официальном интернет-представительстве президента Украины.

"На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу же передали российской стороне. И желаю, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении", – отметил Президент Турции.

Эрдоган также напомнил об освобождении двух политических заключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которые были выданы турецкой стороне, отпущены и вернулись в Украину.

Порошенко подчеркнул, что Украина благодарна Турции и ее президенту за усилия по освобождению украинских политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных украинских территориях.

"Мы высоко ценим помощь Турции и лично господина президента в освобождении политических заключенных. Большое спасибо за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и договорились о тех, кто незаконно содержится в оккупированном Крыму и на территории РФ, будем продолжать координацию о продолжении процесса освобождения политзаключенных", – отметил президент Украины.

Порошенко также добавил, что в настоящее время "весь мир заботится об освобождении украинских заложников".

"Мы объединяем наши усилия для того, чтобы усилить давление на Россию и обеспечить освобождение как тех, кто находится в российских тюрьмах, так и тех, кого держат в заложниках на оккупированной территории. Мы будем продолжать нашу бортьбу", – подчеркнул президент Украины.

Кроме того, Порошенко отметил, что РФ очень трудно объяснить почему в тюрьму сажают только за вывешенный украинский флаг на своем доме, или вообще без объяснения каких-либо причин выносятся приговоры по 20 лет заключения.

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