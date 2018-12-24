"Будем партнерами": Лукашенко заявил, что в России не воспринимают Беларусь как братское государство Сегодня, 19:45 622 Цей матеріал також доступний українською Фото: пресс-служба президента Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией установились партнерские отношения, а не братские.

Об этом он заявил в понедельник, 24 декабря, на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

По его словам, Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером, и отношения между странами строятся на системной плановой основе.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко.

Напомним, что между президентами Беларуси и РФ Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вспыхнул спор из-за цены на газ, который глава Кремля предпочел продолжить без присутствия СМИ.

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Кроме того, по данным СМИ, Александр Лукашенко провел совещание по вопросу российского давления с высшим белорусским руководством и призвал "до конца стоять за независимость". Впрочем официальные лица Беларуси и России опровергают эту информацию.