"Будем партнерами": Лукашенко заявил, что в России не воспринимают Беларусь как братское государство
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Беларусью и Россией установились партнерские отношения, а не братские.
Об этом он заявил в понедельник, 24 декабря, на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.
По его словам, Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером, и отношения между странами строятся на системной плановой основе.
"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал Лукашенко.
Напомним, что между президентами Беларуси и РФ Александром Лукашенко и Владимиром Путиным вспыхнул спор из-за цены на газ, который глава Кремля предпочел продолжить без присутствия СМИ.
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Кроме того, по данным СМИ, Александр Лукашенко провел совещание по вопросу российского давления с высшим белорусским руководством и призвал "до конца стоять за независимость". Впрочем официальные лица Беларуси и России опровергают эту информацию.