Будапешт заявил об открытии миссии ОБСЕ в Ужгороде

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии из 12 человек в Ужгороде.

Об этом сообщает пресс-служба правящей партии Фидес.

По словам Сийярто, 9 марта он получил соответствующее письмо от Генерального секретаря ОБСЕ. Глава МИД Венгрии заверил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, чтобы "венгерская община на Закарпатье не подвергалась нападениям".

На сайтах правительств Венгрии и Украины по состоянию на 16:00 11 марта отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

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Ранее Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что Будапешт приветствует такой шаг.

Венгрия неоднократно призвала ввести постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, заявляя о притеснениях венгерского меньшинства.

Общество венгров Закарпатья, на офис которой было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.