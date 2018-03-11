Будапешт заявил об открытии миссии ОБСЕ в Ужгороде

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии из 12 человек в Ужгороде.

Об этом сообщает пресс-служба правящей партии Фидес.

По словам Сийярто, 9 марта он получил соответствующее письмо от Генерального секретаря ОБСЕ. Глава МИД Венгрии заверил, что неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели организации присутствовали не только на Востоке Украины, но и в западной части Закарпатья, чтобы "венгерская община на Закарпатье не подвергалась нападениям".

На сайтах правительств Венгрии и Украины по состоянию на 16:00 11 марта отсутствует сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Смотрите также

Ранее Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что Будапешт приветствует такой шаг.

Венгрия неоднократно призвала ввести постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, заявляя о притеснениях венгерского меньшинства.

Общество венгров Закарпатья, на офис которой было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове