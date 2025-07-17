Будапешт запретил въезд трем офицерам ВСУ после смерти венгра на Закарпатье, в МИД назвали решение абсурдным

Будапешт ввел запрет на въезд в страну трем украинским чиновникам из-за якобы смертельного избиения этнического венгра Йожефа Шебештьена в ТЦК на Закарпатье.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Telex.

По его словам, под ограничения попали начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Ткаченко, командующий оперативного командования Запад бригадный генерал Владимир Шведюк и руководитель Департамента мобилизации Минобороны полковник Роман Юзвенко.

Сийярто также пригрозил последствиями для Украины в случае ухудшения двусторонних отношений. По его словам, Венгрия является «крупнейшим поставщиком электроэнергии» для Украины, поэтому «замораживание» отношений может обернуться для Киева серьезными проблемами.

Обновлено 21:00. Глава МИД Украины Андрей Сибига отметил, что такое решение является необоснованным и абсурдным.

«Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ», — говорят в ведомстве.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что потребует от Европейского Союза ввести санкции против Украины в связи со смертью Шебештьена якобы в результате избиения во время мобилизации.

10 июля в Венгрии заявляли, что житель Закарпатской области умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого. По словам знакомых погибшего, тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Позже в Командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили в ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.

24 июня он обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и доставили в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи. 6 июля он, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от тромбоэмболии легочной артерии, отметили военные.