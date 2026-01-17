Встреча относительно мирного соглашения: Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США

17 января, 11:25
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Глава ОП Кирилл Буданов прибыл в США для встречи с представителями Дональда Трампа (Фото: Кирилл Буданов / Telegram)

Глава ОП Кирилл Буданов прибыл в США для встречи с представителями Дональда Трампа (Фото: Кирилл Буданов / Telegram)

Украинская делегация в субботу, 17 января, прибыла в США для переговоров по вопросу мирного соглашения. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Вместе с Будановым в США прибыли секретарь СНБО Рустем Умеров и председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия. Представители Украины встретятся с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и министром армии Дэниелом Дрисколлом.

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«Будет важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения… Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», — написал Буданов в Telegram.

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16 января посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что украинская делегация в субботу проведет переговоры в Майами относительно гарантий безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов.

21 января в швейцарском городе Давос могут состояться переговоры президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом при участии европейских лидеров и Канады.

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Ожидается, что Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Кирилл Буданов Рустем Умеров Давид Арахамия переговоры с США мирные переговоры

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