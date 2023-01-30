«Как Давид победил Голиафа». Украина разгромит «великую и непобедимую» армию России — Буданов

30 января, 10:01
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украина разгромит «великую и непобедимую» армию России так, как Давид победил Голиафа, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, нужно избавиться от мысли о войне как о чем-то статическом, «замороженном» или постоянном.

«Это ошибка. На мой взгляд, это живая субстанция. Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию. Разбирает и внедряет новые решения; тактико-оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели», — сказал он изданию Wirtualna Polska.

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Буданов заявил, что российская армия и ее «могущество» были лишь мифом.

«Но я думаю, что мы, украинцы, помогли миру развеять истории о непобедимой российской армии», — сказал он.

По словам главы ГУР, Украина разгромит «великую и непобедимую» армию России.

«Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы и англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим „великую и непобедимую“ армию России. Так же, как Давид победил Голиафа», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=h8NfHijG4dw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кирилл Буданов Война России против Украины

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