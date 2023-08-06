«Принимает меры». Украина снова начнет экспортировать зерно, нравится это России или нет — Буданов

6 августа, 10:07
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Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина снова начнет экспортировать зерно, несмотря на атаки РФ, заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

«Атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища Украины — это еще одно свидетельство российского преступления против человечности», — сказал он в интервью болгарскому телеканалу bTV.

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По его словам, из-за того, что Украина сократила экспорт зерна, страдают в большинстве необеспеченные страны, которые в продовольственном смысле зависят от Украины — в основном, это страны Азии и Африки.

«Украина принимает меры, чтобы восстановить объемы экспорта», — сказал он.

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Выход РФ из зерновой сделки — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Зерно ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины

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