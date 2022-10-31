«Кремль использует зиму как оружие». Российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее — Буданов

31 октября, 14:55
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Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее.

«Российские атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все жестокости, причиненные им оккупантами», — сказал он в комментарии изданию Inews.

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По его словам, оккупационные войска могут быть выбиты из Херсона уже в следующем месяце и это станет сейсмическим ударом для российского общественного мнения, разрушив их нарративы о собственной непобедимости и Украине.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Несколько взрывов прогремели в Киеве, попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Во многих областях слышали работу ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=Zru8rr0k-Ic&t=3s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Инфраструктура Кирилл Буданов Война России против Украины

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