«Россияне знают, что им конец». HIMARS изменят правила игры — Буданов 24 июля, 22:37 Буданов убежден, что HIMARS изменят правила игры (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что РСЗО HIMARS, которые США предоставляют Украине, изменят правила игры на поле боя.

Об этом он сказал в комментарии Washanton Post.

«Вместо советского оружия мы теперь используем новейшее западное. Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем их использовать. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец», - рассказал глава ГУР МО Украины.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для эффективного сдерживания противника Украине требуется минимум 50 систем HIMARS и M270, а для эффективного контрнаступления по меньшей мере 100.



На сегодняшний день США в целом передали Украине уже 12 установок HIMARS и анонсировали передачу еще четырех систем.

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты и союзники готовы предоставить Украине до 30 систем HIMARS и MLRS.



США научили 200 украинских военных работе с РСЗО HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.

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