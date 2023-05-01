Буданов: Россияне, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что россияне, совершившие военные преступления или преступления против человечности в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу PBS.
«Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира», ― заявил Буданов.
Глава разведки добавил, что для этого у Украины «достаточно собственных сил и средств».