Буданов: Россияне, совершившие военные преступления в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира

1 мая, 02:02
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Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверен, что россияне, совершившие военные преступления или преступления против человечности в Украине, будут найдены и уничтожены в любой части мира

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу PBS

«Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира», ― заявил Буданов.

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Глава разведки добавил, что для этого у Украины «достаточно собственных сил и средств».

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Международный трибунал Преступления против человечности Гаагский трибунал Военные преступления ГУР Военные преступления РФ Кирилл Буданов Война России против Украины специальный трибунал

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